انهيار مفاجئ لمنزل بقرية الخيام في سوهاج وإنقاذ 5 أشخاص
بمنتصف تعاملات اليوم .. استقرار فى سعر الدولار بالبنوك المصرية
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
محمد نايف: تعليقات المصريين فرحتني.. وميد تيرم حقق نجاحًا كبيرًا في السعوديةl خاص
الصحة تبحث إنشاء مركز متخصص لجراحات إعادة استبدال المفاصل المزروعة سابقا
مصطفى بكري يوجه التحية للمستشار حنفي جبالي: أدى دوره بكل إخلاص وانضباط
أحمد سليمان بين نارين.. صهره يتمرد والزمالك: عايز حقي
الخطيب: المنتدى الاقتصادي المصري السويسري منصة لتطبيق أفكار الاستثمار على أرض الواقع
سامح شكري والجزار أبرزهم..10 وزراء سابقين يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
أسباب مرض شيرين عبد الوهاب
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شوبير يكشف مصير ناصر ماهر مع الزمالك

شوبير
شوبير
منار نور

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن مستقبل ناصر ماهر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل غيابه عن المشاركة خلال المباريات الأخيرة.


وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن نادي بيراميدز أبدى رغبة جادة في ضم ناصر ماهر من الزمالك، وتقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا حول المقابل المادي، حيث يتمسك الزمالك بمبلغ أكبر مما عرضه بيراميدز.


وأشار إلى أن ناصر ماهر يُعد من العناصر المهمة داخل صفوف الفريق الأبيض، إلا أن استمراره يبقى محل تساؤل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، والتي قد تؤثر على قراراته خلال الفترة المقبلة.


وفي سياق متصل، كان معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قد كشف في وقت سابق أن غياب ناصر ماهر يعود لأسباب نفسية وذهنية، مؤكدًا أن الجاهزية النفسية تلعب دورًا كبيرًا في مشاركة اللاعبين.
وتطرق شوبير إلى ملف محمود بنتايك، مؤكدًا أن الخلاف ما زال قائمًا بين اللاعب والنادي، حيث يطالب بنتايك بعقد جديد في حال عودته، بينما ترى إدارة الزمالك أن عقده ما زال ساريًا باعتباره لاعبًا ضمن الفريق، وهو ما تسبب في حالة من الشد والجذب بين الطرفين.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال انتقال بنتايك إلى أي نادٍ آخر، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيمنحه بطاقة مؤقتة لحين حسم النزاع، نظرًا لسياسة الفيفا الرافضة لتعطيل اللاعبين، مستشهدًا بما حدث سابقًا في أزمة سليماني كوليبالي مع النادي الأهلي.

