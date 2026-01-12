شوبير يكشف مصير ناصر ماهر مع الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن مستقبل ناصر ماهر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل غيابه عن المشاركة خلال المباريات الأخيرة.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن نادي بيراميدز أبدى رغبة جادة في ضم ناصر ماهر من الزمالك، وتقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا حول المقابل المادي، حيث يتمسك الزمالك بمبلغ أكبر مما عرضه بيراميدز.



وأشار إلى أن ناصر ماهر يُعد من العناصر المهمة داخل صفوف الفريق الأبيض، إلا أن استمراره يبقى محل تساؤل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، والتي قد تؤثر على قراراته خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق متصل، كان معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، قد كشف في وقت سابق أن غياب ناصر ماهر يعود لأسباب نفسية وذهنية، مؤكدًا أن الجاهزية النفسية تلعب دورًا كبيرًا في مشاركة اللاعبين.

وتطرق شوبير إلى ملف محمود بنتايك، مؤكدًا أن الخلاف ما زال قائمًا بين اللاعب والنادي، حيث يطالب بنتايك بعقد جديد في حال عودته، بينما ترى إدارة الزمالك أن عقده ما زال ساريًا باعتباره لاعبًا ضمن الفريق، وهو ما تسبب في حالة من الشد والجذب بين الطرفين.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال انتقال بنتايك إلى أي نادٍ آخر، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيمنحه بطاقة مؤقتة لحين حسم النزاع، نظرًا لسياسة الفيفا الرافضة لتعطيل اللاعبين، مستشهدًا بما حدث سابقًا في أزمة سليماني كوليبالي مع النادي الأهلي.