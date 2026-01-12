هل يرحل ناصر ماهر إلى بيراميدز؟ الغندور يثير الجدل

تساءل الإعلامي خالد الغندور عن حقيقة بيع ناصر ماهر لنادي بيراميدز.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" هل سيتم بيع ناصر ماهر لبيراميدز و هل سينتقل محمود بنتايج لبيراميدز مكان ايفرتون ".

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن آخر تطورات مفاوضات مع ناصر ماهر صانع ألعاب نادي الزمالك لضمة فى الميركاتو الشتوي الحالى.

وأكد المصدر لـ صدي البلد، أن المفاوضات توقفت مع مسئولى نادي الزمالك بسبب المغالاه لإتمام الصفقة.

وشدد المصدر على أن، تفاجئنا بعرض الزمالك للإستغناء عن ناصر ماهر.

وتابع المصدر، لم نضم ناصر ماهر بـ2 مليون دولار ولذلك تراجعنا فى المفاوضات.

واختتم المصدر، أن المدرب الكرواتى هو من طلب التعاقد مع ناصر ماهر.