طاقم تحكيمي بوروندي لمباراة الزمالك أمام المصري بالكونفيدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم بوروندي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من جورج جاتوجاتو حكم ساحة، ويعاونه كل من إيمري نيونجابو ورينوفات بيزوموريمي مساعدين ورودريج بيرجيريمانا حكما رابعا.

واختار "كاف" المغربي حمزة الحجوي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الموريتاني عبد الرحمن كيلي.

ويلتقي فريق الزمالك مع المصري البورسعيدي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.