الغندور: الزمالك يرفض بيع محمد شحاتة وأحمد فتوح رغم الأزمة المالية

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الساعات الماضية شهدت طرح بعض الوكلاء مقترحات على مجلس إدارة القلعة البيضاء تتعلق ببيع عدد من اللاعبين المميزين بالفريق، وعلى رأسهم محمد شحاتة وأحمد فتوح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في محاولة لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.



وأوضح الغندور، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، أن هذه المقترحات قوبلت برفض تام من جانب مجلس إدارة الزمالك والمدير الرياضي، حيث تم التأكيد على التمسك بالثنائي واستمرارهما مع الفريق بشكل طبيعي، وعدم التفريط في أي منهما خلال الميركاتو الشتوي.