كان مدرب الزمالك والأهلي ..أوجستي بوش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للرجال لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي، تولي الإسباني أوجستي بوش مهمة تدريب منتخب مصر للرجال خلال الفترة المقبلة.

وجاء الاستقرار على التعاقد مع المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، من قبل لجنة المنتخبات الوطنية لكرة السلة، برئاسة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد.

ووقع الاختيار على أوجستي بوش بعد المفاضلة بين عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب مميزين، حيث تم الاستقرار في النهاية على التعاقد معه.

ويتمتع أوجستي بوش بخبرة كبيرة في كرة السلة المصرية، لما يمتلكه من معرفة واسعة باللاعبين المصريين، بعد أن قضى خمسة مواسم في مصر، شهدت العديد من النجاحات.