نفى طارق مصطفى، لاعب الزمالك الأسبق، ما تردد مؤخرًا حول دخوله دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصالات رسمية بهذا الشأن خلال الفترة الماضية.

طارق مصطفى يحسم الجدل حول حقيقة تدريبه للزمالك

وأوضح مصطفى، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» عبر قناة أون سبورت مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أنه في حال عُرض عليه تدريب الزمالك مستقبلًا، فلن يقبل بأي تدخل فني من جون إدوارد المدير الرياضي، سواء داخل الملعب أو في ملف التعاقدات، مشددًا على أن العمل الفني يجب أن يكون من اختصاص الجهاز الفني فقط، كما نفى وجود أي تواصل بينهما مؤخرًا.

وتطرّق نجم الزمالك السابق إلى ملف اللاعبين، معتبرًا أن الاستغناء عن البرازيلي خوان بيزيرا سيكون خيارًا أفضل من التفريط في حسام عبد المجيد أو ناصر ماهر، نظرًا لأهمية الثنائي داخل صفوف الفريق.

كما علق مصطفى على مستوى شيكابالا، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة لكنه يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية وقادر على فرض الانضباط، في ظل اعتماده أحيانًا على المزاجية داخل الملعب وظهور بعض مظاهر الاستهتار في أدائه.