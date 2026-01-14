رئيس «الاتحاد السكندري»: «أفشة» إضافة قوية.. ونسعى لضم مهاجم الزمالك

أبدى محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاؤله الكبير بسوق الانتقالات الشتوية الحالية، معتبرًا إياها فرصة مهمة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على إعادة زعيم الثغر إلى موقعه الطبيعي بين كبار الكرة المصرية.

وخلال تصريحات إعلامية، كشف سلامة عن إتمام التعاقد مع محمد مجدي أفشة قادمًا من الأهلي حتى نهاية الموسم، موضحًا أن اللاعب أبدى رغبة قوية في ارتداء قميص الاتحاد من أجل استعادة مستواه الفني والعودة للتألق.

ووجّه رئيس الاتحاد السكندري رسالة شكر إلى إدارة النادي الأهلي، وعلى رأسها محمود الخطيب، إلى جانب سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، تقديرًا لتعاونهم وتسهيل إتمام الصفقة.

وفيما يخص الحالة الطبية للفريق، أكد سلامة أن الحارس محمود جنش يقترب من العودة للمشاركة في التدريبات بعد نحو ثلاثة أسابيع، مشددًا في الوقت ذاته على أن المدير الفني تامر مصطفى يحظى بثقة ودعم كاملين من مجلس الإدارة.

كما كشف عن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات لضم ناصر منسي مهاجم الزمالك، في ظل الحاجة لتدعيم الخط الهجومي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد الألعاب الأخرى، أعلن سلامة أن نادي الاتحاد يستعد للإعلان رسميًا عن تمديد عقد لاعب فريق كرة السلة أنس أسامة خلال الأيام القادمة، في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.