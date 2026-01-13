تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بشأن صفقة تبادلية مرتقبة

أبدى النادي الأهلي موافقة مبدئية على طلب نادي سيراميكا كليوباترا بإتمام صفقة تبادلية تشمل عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، مقابل الحصول على خدمات مروان عثمان، مهاجم الفريق، وذلك تلبية لرغبة المدرب الدنماركي ييس توروب في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

اشترط نادي سيراميكا أنه في حال رغبة الأهلي في شراء مروان عثمان نهائيًا، يجب أن يكون انتقال عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بيعًا نهائيًا أيضًا، وليس على سبيل الإعارة.



كما اشترط سيراميكا أنه في حال التوصل لاتفاق على إعارة مروان عثمان بنية البيع، فإن الإعارة بنية البيع يجب أن تشمل لاعبي الأهلي كذلك، بينما في حالة إعارة مروان عثمان فقط، ينبغي أن يتم خروج عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بنفس النظام.

من جانبه، لا تزال المفاوضات متوقفة بشأن محمد عبد الله، إذ يفضل الأهلي خروجه على سبيل الإعارة فقط دون تضمين بند أحقية الشراء.