نقل ياسر صادق إلى المستشفى .. ويغادر خلال ساعات | خاص
ترامب: سنعرف قريبا عدد المتظاهرين القتلى في إيران
الأهلي يتقدم رسميا لضم النيجيري ستانلي نجم الترجي الجرجيسي
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
رياضة

تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بشأن صفقة تبادلية مرتقبة

ميرنا محمود

أبدى النادي الأهلي موافقة مبدئية على طلب نادي سيراميكا كليوباترا بإتمام صفقة تبادلية تشمل عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله، مقابل الحصول على خدمات مروان عثمان،  مهاجم الفريق، وذلك تلبية لرغبة المدرب الدنماركي ييس توروب في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

اشترط نادي سيراميكا  أنه في حال رغبة الأهلي في شراء مروان عثمان نهائيًا، يجب أن يكون انتقال عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بيعًا نهائيًا أيضًا، وليس على سبيل الإعارة.


كما اشترط سيراميكا أنه في حال التوصل لاتفاق على إعارة مروان عثمان بنية البيع، فإن الإعارة بنية البيع يجب أن تشمل لاعبي الأهلي كذلك، بينما في حالة إعارة مروان عثمان فقط، ينبغي أن يتم خروج عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله بنفس النظام.

من جانبه، لا تزال المفاوضات متوقفة بشأن محمد عبد الله، إذ يفضل الأهلي خروجه على سبيل الإعارة فقط دون تضمين بند أحقية الشراء.

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة العلمين

الشارع الجديد

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروع تطوير شامل للشارع الجديد بمدينة فايد

الفاعليات

دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

بالصور

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

