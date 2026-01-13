تدريبات تأهيلية لـ كوكا ومحمد شريف وبن شرقي وكريم فؤاد تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الأهلي اليوم

كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعبين أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وأشرف بن شرقي وكريم فؤاد.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"واصل أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف وأشرف بن شرقي وكريم فؤاد تدريباتهم التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الأهلي اليوم".

ويترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريًا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مباشرة والاستمتاع بأحداثه.