بمعسكر الإمارات.. بيراميدز يتعادل وديا 1-1 مع نيفتشي الأذربيجاني

تعادل نادي بيراميدز مع نيفتشي الأذربيجاني بهدف لكل منهما ودياً ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ختام مباريات معسكر أبوظبي.

جاء هدف بيراميدز في الدقيقة 21، عن طريق إيفرتون داسيلفا، ثم أدرك نيفتشي الأذربيجاني هدف التعادل خلال الشوط الثاني.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء.

خط الوسط: حامد حمدان - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: يوسف أوباما.



