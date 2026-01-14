مليون وربع .. بيراميدز يحصل علي توقيع ناصر ماهر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن توقيع ناصر ماهر الي نادي بيراميدز لمدة ٤ سنوات ونص

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :" بيراميدز حصل علي توقيع ناصر ماهر 4 سنوات ونصف.. وجاري التفاوض مع الزمالك علي طريقة الدفع

الزمالك متمسك بالحصول علي قيمة الصفقة دفعة واحدة، في حين يرغب بيراميدز فى السداد علي دفعات

مطلوب فيه مليون وربع دولار ".



ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الصفقة بشكل رسمي لصالح نادي بيراميدز في ظل الإتفاق على كافة البنود التعاقدية مع اللاعب، وبقاء بعض التفاصيل المالية العالقة بين الناديين فقط قبل الإعلان النهائي.