الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
كأس الأمم الإفريقية .. شوط أول سلبي بين المغرب ونيجيريا
شقيق شيرين عبد الوهاب يهاجم نقيبي الممثلين والموسيقيين
شوط أول إيجابي بين ريال مدريد وألباسيتي بكأس ملك إسبانيا
حفيظ دراجي : فوز منطقي للسنغال وبفضل ساديو ماني
معانا 7 بطولات.. حسام حسن يرد على مشجع مغربي حاول استفزازه بعد الهزيمة من السنغال
أسامة عرابي: التحكيم لم يكن حاسمًا ومنتخب مصر تأخر في الدخول لأجواء اللقاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس العاصمة

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بتروجت ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي - زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد شد - عمر معلول - يوسف شيكا - زياد شاكر

خط الوسط: عمر عبد العظيم - يوسف علي - كريم هاني - علي حمودة - أحمد فكري - أحمد زهدي - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم:  محمد عطية - يحيى لطفي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

