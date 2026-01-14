قائمة شباب بيراميدز في مواجهة بتروجت بكأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بتروجت ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي - زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد شد - عمر معلول - يوسف شيكا - زياد شاكر

خط الوسط: عمر عبد العظيم - يوسف علي - كريم هاني - علي حمودة - أحمد فكري - أحمد زهدي - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: محمد عطية - يحيى لطفي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.