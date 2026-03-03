أحمد فرحات يرد على سؤال طفلة: هل الكلام أثناء الوضوء حرام ؟

رد الدكتور أحمد عصام فرحات، على تساؤل طفلة، قالت فيه: "هل الكلام أثناء الوضوء حرام"، موضحا أن الكلام غير المهم أثناء الوضوء غير مرغوب به.

وتابع الدكتور أحمد عصام فرحات، خلال تقديم برنامج اقرأ وربك الأكرم المذاع على قناة صدى البلد، أن الدعاء أثناء الوضوء، من الأمور المفضلة، للتقرب إلى الله والدعاء بكل ما يتمناه المسلم من ربه.

وأوضح الدكتور أحمد عصام فرحات: تدعي لنفسك ولأهلك وأحبابك أثناء الوضوء، وتقول اللهم اجعلنا من المتطهرين، والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في المياه أثناء الوضوء.

وذكر: نتكلم في الأمور الضرورية فقط، ونشغل نفسنا بالدعاء أثناء الوضوء، وأثناء الوضوء يجوز مسح الرأس كلها أو مسح جزء منها.