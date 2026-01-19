سلة رجال سموحة تفوز على بتروجيت في دوري السوبر

حقق فريقنا الأول لكرة السلة بنادي سموحة رجال الفوز على فريق بتروجيت بنتيجة 87 / 80، وذلك ضمن منافسات دوري السوبر، في مباراة قوية

وجاء اللقاء بحضور أشرف مختار”، وأحمد عجلان”، وأدهم السجيني” عضوي مجلس إدارة النادي، وزكي حجازي” مدير النشاط الرياضي.

ويضم الجهاز الفني والإداري للفريق:

• الدكتور “أيمن الكيكي” – رئيس الجهاز

• الكابتن “أشرف توفيق” – المدير الفني

• الكابتن “أيمن مطراوي” – مدرب عام

• الكابتن “أشرف ربيع” – مدرب

• الكابتن “عماد هاشم” – المدير الإداري

• الكابتن “إسلام حبشي” – نائب المدير الإداري

• الكابتن “محمد عليوة” – إداري

• الدكتور “محمد رضوان” – طبيب الفريق

• الدكتور “محمد محرم” – مدرب أحمال

• الكابتن “أحمد محمد واعر” – محلل أداء وإحصاء

• الكابتن “محمد عبد الرازق” – مدلك

• الكابتن “حمادة عبد العزيز” – مهمات وتصوير