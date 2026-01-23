تقارير حاسمة على طاولة لجنة انضباط الكاف في ملف نهائي كأس أفريقيا

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاستناد إلى ثلاثة تقارير رئيسية عند مناقشة ملف نهائي كأس إفريقيا، في إطار التحقيقات الجارية حول الأحداث التي شهدتها المباراة.

ويأتي في مقدمة هذه التقارير تقرير الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، الذي أكد فيه أنه تعرض لضغوط أجبرته على استكمال الشوط الثاني من اللقاء في توقيته الرسمي والوقت بدل الضائع، رغم الأجواء المشحونة التي أعقبت إهدار المنتخب المغربي لركلة جزاء، وما تبعها من نزول أمني مكثف واقتحام عدد من الجماهير لأرضية الملعب.

تقرير أحمد مجاهد مراقب المباراة

كما ستضع لجنة الانضباط في اعتبارها تقرير أحمد مجاهد، الذي كان مكلفًا بمراقبة المباراة، إلى جانب تقريري الجزائري عماد الدين محمودي والملجاشي سريندرا رياكا، اللذين توليا مهام التنسيق الأمني خلال المواجهة بين المغرب والسنغال.

وتُعد هذه التقارير مجتمعة ذات أهمية كبيرة، كونها ستسهم في تحديد المسؤوليات المختلفة عن الأحداث التي وقعت، ومن المنتظر أن يكون لها تأثير مباشر في صياغة القرارات النهائية التي ستصدرها لجنة الانضباط التابعة للكاف.