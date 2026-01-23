قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تقارير حاسمة على طاولة لجنة انضباط الكاف في ملف نهائي كأس أفريقيا

إسلام مقلد

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاستناد إلى ثلاثة تقارير رئيسية عند مناقشة ملف نهائي كأس إفريقيا، في إطار التحقيقات الجارية حول الأحداث التي شهدتها المباراة.

ويأتي في مقدمة هذه التقارير تقرير الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، الذي أكد فيه أنه تعرض لضغوط أجبرته على استكمال الشوط الثاني من اللقاء في توقيته الرسمي والوقت بدل الضائع، رغم الأجواء المشحونة التي أعقبت إهدار المنتخب المغربي لركلة جزاء، وما تبعها من نزول أمني مكثف واقتحام عدد من الجماهير لأرضية الملعب.

تقرير أحمد مجاهد مراقب المباراة

كما ستضع لجنة الانضباط في اعتبارها تقرير أحمد مجاهد، الذي كان مكلفًا بمراقبة المباراة، إلى جانب تقريري الجزائري عماد الدين محمودي والملجاشي سريندرا رياكا، اللذين توليا مهام التنسيق الأمني خلال المواجهة بين المغرب والسنغال.

وتُعد هذه التقارير مجتمعة ذات أهمية كبيرة، كونها ستسهم في تحديد المسؤوليات المختلفة عن الأحداث التي وقعت، ومن المنتظر أن يكون لها تأثير مباشر في صياغة القرارات النهائية التي ستصدرها لجنة الانضباط التابعة للكاف.

لجنة الانضباط لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهائي كأس إفريقيا كأس إفريقيا

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 .. صور

إيلون ماسك

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

الشاحنات الكبيرة

نصف مالكي الشاحنات الكبيرة يفكرون في شراء سيارات أصغر… ما السر؟

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

