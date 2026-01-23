تحرك مفاجئ من الكاف في أحداث نهائي السنغال والمغرب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف استبعاد السنغالي عثمان كين رئيس اللجنة التأديبية من التحقيقات الجارية بشأن أحداث المباراة النهائية بين المغرب والسنغال.

وتوج منتخب السنغال بقيادة بابي ثياو بلقب كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

يأتي قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف حرصًا على ضمان الحياد والشفافية في مجريات التحقيق.

وكشفت تقارير إعلامية عن بدء القضاء المغربي في محاكمة 18 مشجعًا سنغاليًا على خلفية أحداث الشغب في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالرباط.

وشهدت نهاية المباراة النهائية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 أحداث شغب جرت من جانب مشجعي السنغال ضد قوات الأمن عقب احتساب الحكم جان جاك ندالا ضربة جزاء لصالح المغرب في اللحظات الاخيرة من عمر الشوط الثاني.

أفادت التقارير بأن المشجعون قد مثلوا أمام القضاء المغربي في الجلسة الأولى، و التي تقرّر تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع على أن تُستأنف المحاكمة لاحقًا.