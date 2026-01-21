غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.

ونجح منتخب السنغال في التتويج بلقب أمم أفريقيا بعد الفوز على المغرب بنتيجة هدف دون رد في المباراة النهائية.

وشهد تشكيل الكاف للأفضل في بطولة كأس الأمم الأفريقية غياب نجوم مصر عن التواجد بجانب سيطرة كاملة من جانب السنغال والمغرب وظهور ثلاثي نيجيري.

وحقق منتخب نيجيريا المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية على حساب منتخب مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

تشكيل الأفضل في أمم أفريقيا

حراسة المرمى : ياسين بونو

خط الدفاع : نياكاتي "السنغال" - باسي " نيجيريا" - حكيمي "المغرب" مزراوي "المغرب".

خط الوسط : لوكمان " نيجيريا" - جاي "السنغال"- بابي جاي "السنغال"

خط الهجوم : دياز "المغرب" - ساديو ماني "السنغال " - أوسيمين "نيجيريا"