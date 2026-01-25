«الكاف» يُعلن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري.. تعرّف عليه

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن تعيين طاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الزمالك ضد المصري، والتي ينتمي جميع أعضائه إلى بوروندي. يقود المباراة الحكم جورج جانوجاتو، ويعاونه كل من إيمري نييونجابو كمساعد أول ورينوفات بيزوموريمي كمساعد ثاني.

يتولى مهمة الحكم الرابع رودريج بيجيريمانا، بينما كلف الاتحاد المغربي حمزة الحجوي بمهمة مراقب المباراة. كما تم تعيين الموريتاني عبد الرحمن كيلي كمراقب حكام، فيما يشرف التونسي المعتز بالله دشراوي على مهام منسق المباراة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المصري محمد السيسي بالمنسق الإعلامي، ويتولى الناميبي ستيفن نديلي مهام المنسق الأمني للمباراة. هذا الطاقم الدولي يعكس حرص “كاف” على تنظيم المباراة وفق أعلى معايير النزاهة والاحترافية.



موعد المباراة والمكان

تنطلق مواجهة الزمالك والمصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، على استاد برج العرب بالإسكندرية. تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وهي مواجهة حاسمة للفريقين في سعيهما لتثبيت مواقعهما في جدول ترتيب المجموعة.

أهمية المباراة للفريقين

المباراة تحمل أهمية كبيرة لكل من الزمالك والمصري، خاصة في سياق المنافسة على التأهل إلى دور الـ16 من البطولة. يسعى الزمالك لتعزيز صدارته في المجموعة، بينما يأمل المصري في تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض البداية الصعبة وضمان المنافسة على بطاقة التأهل.



