300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا

كشفت تقارير إعلامية عن آخر المستجدات حول العائدات المالية التي حققها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تحت رئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

وأفادت التقارير الإعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة موتسيبي حقق قفزة نوعية في العوائد والرعاة والبث فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وذكرت التقارير أن العائدات المالية لبطولة الكان منذ 3 نسخ جاءت على النحو التالي:

كأس أمم أفريقيا 2021: 5 مليون دولار

كأس أمم أفريقيا 2023: 98 مليون دولار

كأس أمم أفريقيا 2025: 200 مليون دولار

فيما جاء الرعاة كالتالي:

2021: 6 رعاة

2023: 16 راعٍ

2025: 23 راعٍ

أما حقوق البث فلقد جاءت على النحو التالي:

2021: 38 قناة

2023: 67 قناة

2025: 111 قناة