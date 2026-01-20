أحمد حسن يعبر عن سعادته بالمشاركة في أمم أفريقيا سفيرا للكاف ممثلا عن مصر

علق الإعلامي أحمد حسن علي مشاركته في العرس الأفريقي الكبير كسفير للكاف ممثلاً عن مصر.

أحمد حسن

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد المشاركة في العرس الأفريقي الكبير والذي تشرفت بالتواجد فيه كسفير للكاف ممثلاً عن بلدي الحبيبة مصر في بطولة رائعة فنياً وتنظيمياً على أعلى مستوى لدولة المغرب واستمتع بها الجميع حتى اللحظات الأخيرة في المباراة النهائية المثيرة في أحداثها لتثبت البلدان العربية جدارتها واستحقاقها لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات الأخيرة فشاهدنا قطر التي نظمت أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم 2022 ومصر التي نظمت كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2006 و2019 وتونس في نسخة 2004 تأتي المغرب في 2025 في بروفة مبكرة لكأس العالم 2030".

وتابع :"ولا أنسى أن أشكر الله وأشكر بلادي ومنتخب بلادي مصر والذي أدين لهم بالفضل في جني حصاد مشوار 18 عاماً من العطاء بقميص المنتخب منحني الفرصة بالتواجد مع أساطير وأهم مسئولي كرة القدم العالمية والأفريقية كذلك لا يفوتني أن أذكر الجميع أن كرة القدم هي منافسة شريفة للمتعة والعطاء وتقارب الشعوب بعيداً عن بعض الشوائب التي لا يمكن أن تفرق الأشقاء أو تعكر صفو النفوس ففي النهاية نحن نتجمع ونلتقي ونتعارف وسنلعب من جديد في منافسات أخرى كأخوة وأصدقاء بحثاً عن الفوز وكتابة التاريخ".

وكان قد نفى محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري الأول، صحة ما تردد مؤخرًا حول نية محمد صلاح اعتزال اللعب الدولي، عقب إنهاء الفراعنة مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمركز الرابع.

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا

وأوضح مراد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأنباء المتداولة لا تمت للواقع بصلة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي حديث داخل معسكر المنتخب بشأن اعتزال قائد الفراعنة.

وأشار إلى أن مثل هذه الشائعات تظهر دائمًا في الفترات التي تشهد نتائج غير مرضية، لافتًا إلى أن الأمر تكرر سابقًا بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام السنغال.

وشدد المنسق الإعلامي ، على أن حالة الحزن التي تسود أجواء المنتخب لا تعني صحة ما يتم تداوله، موضحًا أن محمد صلاح لا يزال عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا داخل صفوف الفراعنة.

كما دعا مراد إلى دعم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن المدرب الوطني بات يمتلك مكانة واضحة في الكرة الإفريقية، ويستحق المساندة في المرحلة المقبلة.

واختتم حديثه مطالبًا جماهير الكرة المصرية، بعدم الالتفات إلى الشائعات، والوقوف خلف المنتخب من أجل استعادة المسار الصحيح خلال الاستحقاقات القادمة.