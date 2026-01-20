قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يعبر عن سعادته بالمشاركة في أمم أفريقيا سفيرا للكاف ممثلا عن مصر

أحمد حسن
أحمد حسن
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد حسن علي مشاركته في العرس الأفريقي الكبير كسفير للكاف ممثلاً عن مصر.

أحمد حسن 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بعد المشاركة في العرس الأفريقي الكبير والذي تشرفت بالتواجد فيه كسفير للكاف ممثلاً عن بلدي الحبيبة مصر في بطولة رائعة فنياً وتنظيمياً على أعلى مستوى لدولة المغرب واستمتع بها الجميع حتى اللحظات الأخيرة في المباراة النهائية المثيرة في أحداثها لتثبت البلدان العربية جدارتها واستحقاقها لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات الأخيرة فشاهدنا قطر التي نظمت أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم 2022 ومصر التي نظمت كأس الأمم الأفريقية في نسختي 2006 و2019 وتونس في نسخة 2004 تأتي المغرب في 2025 في بروفة مبكرة لكأس العالم 2030".

وتابع :"ولا أنسى أن أشكر الله وأشكر بلادي ومنتخب بلادي مصر  والذي أدين لهم بالفضل في جني حصاد مشوار 18 عاماً من العطاء بقميص المنتخب منحني الفرصة بالتواجد مع أساطير وأهم مسئولي كرة القدم العالمية والأفريقية كذلك لا يفوتني أن أذكر الجميع أن كرة القدم هي منافسة شريفة للمتعة والعطاء وتقارب الشعوب بعيداً عن بعض الشوائب التي لا يمكن أن تفرق الأشقاء أو تعكر صفو النفوس ففي النهاية نحن نتجمع ونلتقي ونتعارف وسنلعب من جديد في منافسات أخرى كأخوة وأصدقاء بحثاً عن الفوز وكتابة التاريخ".

وكان قد نفى محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري الأول، صحة ما تردد مؤخرًا حول نية محمد صلاح اعتزال اللعب الدولي، عقب إنهاء الفراعنة مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمركز الرابع.

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يحسم الجدل حول اعتزال محمد صلاح دوليا

وأوضح مراد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأنباء المتداولة لا تمت للواقع بصلة، مؤكدًا أنه لم يصدر أي حديث داخل معسكر المنتخب بشأن اعتزال قائد الفراعنة.

وأشار إلى أن مثل هذه الشائعات تظهر دائمًا في الفترات التي تشهد نتائج غير مرضية، لافتًا إلى أن الأمر تكرر سابقًا بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2022 عقب الخسارة أمام السنغال.

وشدد المنسق الإعلامي ، على أن حالة الحزن التي تسود أجواء المنتخب لا تعني صحة ما يتم تداوله، موضحًا أن محمد صلاح لا يزال عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا داخل صفوف الفراعنة.

كما دعا مراد إلى دعم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن المدرب الوطني بات يمتلك مكانة واضحة في الكرة الإفريقية، ويستحق المساندة في المرحلة المقبلة.

واختتم حديثه مطالبًا جماهير الكرة المصرية، بعدم الالتفات إلى الشائعات، والوقوف خلف المنتخب من أجل استعادة المسار الصحيح خلال الاستحقاقات القادمة.

أحمد حسن منتخب مصر الكاف بطولة كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ محمد صديق المنشاوي

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ محمد صديق المنشاوي

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: نحن في وقت يتغلب فيه أعداء الأمة بالعلم والصناعة

بالصور

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

المزيد