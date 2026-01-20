الاتحاد السكندري يوجه الشكر لرئيس هيئة قناة السويس ونادي القناة لاستضافة تدريبات زعيم الثغر

وجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة بخالص الشكر إلى نادي القناة ، إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد لطفي أبو العزم رئيس مجلس إدارة نادي القناة وذلك لاستضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لنادى الاتحاد السكندرى ، في إطار العلاقات الطيبة والأخوية التي تجمع بين الناديين الشقيقين

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري كامل تقديره و تثمينه لهذه المعاملة الطيبة، والتي تعكس بوضوح العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين نادي الاتحاد السكندري ونادي القناة، وما يسودها من روح الاحترام والتعاون المتبادل بين الناديين الشقيقين.

حافلات مجانية لنقل جماهير الاتحاد السكندري لمؤازرة فريقها أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري



وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، تنظيم رحلة وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر؛ لدعم ومساندة فريقها، ومشاهدة لقائه أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري العام.

ويواجه الاتحاد السكندري، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء 21 يناير 2026، الساعة 5 مساءً، على استاد هيئة قناة السويس.

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة؛ لنقل الجماهير حاملي بطاقة المشجع "Fan ID"، وتذكرة المباراة، من أمام ملعب استاد الجامعة، خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة.