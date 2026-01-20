قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
رياضة

الاتحاد السكندري يوجه الشكر لرئيس هيئة قناة السويس ونادي القناة لاستضافة تدريبات زعيم الثغر

الاتحاد ونادي القناة
الاتحاد ونادي القناة
حسام الحارتي

وجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة بخالص الشكر إلى نادي القناة ، إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد لطفي أبو العزم رئيس مجلس إدارة نادي القناة وذلك لاستضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم  لنادى الاتحاد السكندرى ، في إطار العلاقات الطيبة والأخوية التي تجمع بين الناديين الشقيقين 

وأكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري كامل تقديره و تثمينه لهذه المعاملة الطيبة، والتي تعكس بوضوح العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين نادي الاتحاد السكندري ونادي القناة، وما يسودها من روح الاحترام والتعاون المتبادل بين الناديين الشقيقين.

حافلات مجانية لنقل جماهير الاتحاد السكندري لمؤازرة فريقها أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري
 

وقرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، تنظيم رحلة وتوفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر؛ لدعم ومساندة فريقها، ومشاهدة لقائه أمام فريق سيراميكا كليوباترا، في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري العام.

ويواجه الاتحاد السكندري، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء 21 يناير 2026، الساعة 5 مساءً، على استاد هيئة قناة السويس. 

وسوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة؛ لنقل الجماهير حاملي بطاقة المشجع "Fan ID"، وتذكرة المباراة، من أمام ملعب استاد الجامعة، خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة.

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

بيراميدز

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

نيللي كريم

مسلسلات رمضان 2026 .. عرض مسلسل علي قد الحب علي قناة cbc

عمرو سعد وتارا عماد

رمضان 2026.. طرح البوستر الاول لمسلسل إفراج لعمرو سعد وتارا عماد

مراد مكرم

مراد مكرم: ماتهاجمش رموز بلدك وأنجح ناس فيها علشان لقمة العيش

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم
ريهام عاصم
ريهام عاصم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

