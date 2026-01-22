قدمنا 110 عروض.. مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال: نستهدف إيصال المنتج الثقافي لكافة ربوع الوطن

كشف المخرج محمد الشرقاوي مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، تفاصيل عمل الفرقة والعروض التي تقوم الفرقة بتقديمها في مختلف محافظات الجمهورية .



وأضاف محمد الشرقاوي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" مشروع مسرح المواجهة والتجوال يستهدف إنتاج عروض تحمل رسائل وقيم للجمهور المصري ".

وتابع محمد الشرقاوي :" مشروع المواجهة والتجوال يشارك فيه كافة قطاعات وزارة الثقافة لوصول المنتج الثقافي لكافة ربوع الوطن خاصة المحافظات الحدودية والاقاليم ".

واكمل محمد الشرقاوي :" نقوم بتنظيم فعاليات ثقافية في قرى حياة كريمة في المحافظات ".

ولفت محمد الشرقاوي :" نحن في المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال"، مضيفا:" قدمنا 110 عرض ثقافي وفني بمختلف انحاء الجمهورية ".

