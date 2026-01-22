ليلى علوي تشيد بفاروق حسني.. وتؤكد: الثقافة بناء حقيقي لمصر

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة تجمعها بوزير الثقافة الأسبق والفنان الكبير فاروق حسني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، ووجهت من خلالها رسالة تقدير وإشادة بدوره الثقافي والفني.





وأعربت ليلى علوي عن اعتزازها بكونها من الجيل الذي أدرك أن قوة مصر الحقيقية تكمن في فنها وقدرتها على إنجاب الجمال حتى في أصعب الظروف، مؤكدة أن ما قدمه فاروق حسني ترك أثرًا لا يُنسى ومسارًا ممتدًا سيظل مرجعًا لكل من يؤمن بأن الثقافة بناء حقيقي لا مجرد شعارات.





كما وجهت التحية لكل من آمن بدور الدولة في حماية الإبداع ورعايته، مشيدة بالقيم التي زُرعت وستظل حية في الذاكرة ولدى الأجيال القادمة

تحرص الفنانة القديرة ليلى علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورها وإطلالاتها التي تكشف عن ذوقها الأنيق.



تعتمد ليلى علوي على الإطلالات الراقية المتناسقة مع قوامها و التي تزيد من جمالها، وتحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة وهو ما يميزها عن غيرها من النجوم.

