فخورة بيكي وبحبك.. ليلى علوي تهنيء أنغام في عيد ميلادها

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة الفنانة أنغام، بمناسبة عيد ميلادها، مشيرة إلى تألقها ونجاحها على مدار السنوات الماضية.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها على انستجرام: “كل سنة وانتي طيبة ومليانة نجاح وتألق زي ما عودتينا دايمًا، فوزك بـ Joy Awards هو تتويج مستحق لمشوار فني عظيم، وإحساس صادق وصل لقلوبنا قبل أي جائزة. فخورة بيكي وبحبك من قلبي”.

ليلى علوي على انستجرام

وفازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى في حفل Joy Awards بنسخته السادسة.

وعبّرت أنغام عن سعادتها أثناء استلام الجائزة قائلة: “سعيدة جدًا بالجائزة، ولكنني لا أستحقها بمفردي، فهناك مبدعون كثيرون خلف ما أقدمه من ملحنين ومؤلفين وموزعين، فأنا أشاركهم هذه الجائزة”.