مدين يشيد بـ Joy Awards: مهرجان عالمي على أرض عربية

أعرب الملحن المصري مدين، عن فخره واعتزازه بحضوره حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه Joy Awards، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نخبة من نجوم وصُنّاع الفن والترفيه من مختلف أنحاء العالم.

ووجّه مدين الشكر لإدارة مهرجان Joy Awards والمستشار تركي آل الشيخ على الدعوة والتقدير، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل قيمة كبيرة للفن العربي، حيث كتب عبر حساباته الرسمية: “كل الشكر لمهرجان Joy Awards ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الغالية والتقدير الحقيقي للفن والفنانين.. حاجة مشرفة جدًا، وفخور إن فيه مهرجان عالمي يُقام على أرض عربية.”

مدين

ويأتي حضور مدين في Joy Awards تأكيدًا لمكانته كأحد أبرز الملحنين في الساحة الغنائية العربية، في ظل النجاحات المتتالية التي حققها مؤخرًا مع كبار نجوم الوطن العربي، ويعكس هذا الحضور اهتمامًا كبيرًا بتقدير صُنّاع الموسيقى والملحنين، وتسليط الضوء على دورهم المحوري في صناعة النجاح الفني.

أغاني مدين

في أكتوبر الماضي، عاد الملحن مدين، للغناء ليطلّ على جمهوره كمطرب من خلال أغنيته الجديدة "بعد فراقك"، من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكان مدين قد طرح في فترات سابقة عددًا من الأغاني بصوته مثل "عملة نادرة"، "كل اللي كان جوا مني", و"مالي عيني"، ومع مرور الوقت، تزايدت مطالب الجمهور بأن يُقدّم مرة أخرى أعمالًا خاصة به بعد نجاحه في أداء العديد من الـكافرات (Covers)، التي لاقت رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.