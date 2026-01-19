محمود سعد يعبر عن شوقه لفنانين رحلوا وتركوا إبداعًا

شارك الإعلامى محمود سعد متابعيه على إنستجرام فيديو تحدث فيه عن فراق عدد من أعظم رموز الفن الذين رحلوا، معبّرًا عن حزنه وشوقه لإبداعاتهم التى تركت أثرًا لا يُنسى.

وقال سعد فى الفيديو: «مين من صحابى اللى رحلوا كنت أحب أنه يستنى شوية؟ كتير مقدرش أفرق بينهم: أسامة أنور عكاشة، أحمد زكى، صلاح السعدنى، وحيد حامد، نبيل الحلفاوى، الأبنودى، وعمار الشريعى، مجاش فى بالى إن الناس دى ممكن تمشي".

وأضاف: "أشتاق لبريق أحمد زكى جدًا، كان مشتعل، ويفاجئك كل يوم بحاجة مختلفة، أشتاق إلى حالة الجنون بمنتهى العقل».

