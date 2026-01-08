ليبيا كما لم ترها من قبل.. محمود سعد يتناول البوريك داخل المدينة القديمة بطرابلس

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، لجولة من ليبيا ورحلة في قلب المدينة القديمة بطرابلس.

وقال سعد : " بعض منازل المدينة القديمة أصبحت منازل تراثية وسياحية بشكل كبير والمدينة القديمة في ليبيا بها روح جميلة ".

والتقى محمود سعد بعم مختار صاحب مكتبة في طرابلس، وقال مختار:" كنت بشتغل في وزارة الخارجية ووصلت لدرجة وزير مفوض ".

وأضاف عم مختار :" أنا بعشق الكتب والمطبوعات وقررت أفتح مكتبة ووالدي أزهري ومغرم بالجرائد والصحف المصرية ".

وقام محمود سعد بالتجول في حواري وشوارع المدينة القديمة وتناول أشهر الأكلات الليبية وهي "البوريك الليبي".