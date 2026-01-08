قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
التجربة الدنماركية.. ترامب يسعى لإغراء سكان جرينلاند للانفصال
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
بيان مشترك بشأن الزيارة غير القانونية لمسئول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
زلزال يهز الاحتلال.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم وزير المالية بالسرقة
عاجل.. الأقمار الصناعية ترصد بداية سقوط الأمطار غرباً وتكاثر السحب على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجلس في مكتبه ويتابع كل صغيرة وكبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ليبيا كما لم ترها من قبل.. محمود سعد يتناول البوريك داخل المدينة القديمة بطرابلس

محمود سعد في ليبيا
محمود سعد في ليبيا
هاني حسين

خصص الإعلامي محمود سعد، حلقة اليوم من برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، لجولة من ليبيا ورحلة في قلب المدينة القديمة بطرابلس.

وقال سعد : " بعض منازل المدينة القديمة أصبحت منازل تراثية وسياحية بشكل كبير والمدينة القديمة في ليبيا بها روح جميلة ".

والتقى محمود سعد بعم مختار صاحب مكتبة في طرابلس، وقال مختار:" كنت بشتغل في وزارة الخارجية ووصلت لدرجة وزير مفوض ".

وأضاف عم مختار :" أنا بعشق الكتب والمطبوعات وقررت أفتح مكتبة ووالدي أزهري ومغرم بالجرائد والصحف المصرية ".

وقام محمود سعد بالتجول في حواري وشوارع المدينة القديمة وتناول أشهر الأكلات الليبية وهي "البوريك الليبي".

محمود سعد ليبيا طرابلس اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

ترشيحاتنا

جامعة قنا

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030..تعاون علمي ومجتمعي مشترك بين جامعى ومحافظة قنا

صورة أرشيفية

النيران تلتهم شقة سكنية بالطابق الرابع في سوهاج

صورة أرشيفية

قطار ينهي حياة طالب بالشعارنة في سوهاج

بالصور

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة
دراسة تكشف.. ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز
ادعوا له بالرحمة .. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين
سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الام و الجنين

فيديو

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد