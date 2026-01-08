قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
هلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
الجيش الروسي يضم سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض
مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وربط الحقول بالبنية التحتية المصرية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 66 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
قوات تابعة لمجلس القيادة اليمني تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن
فن وثقافة

محمود سعد يفتح النار: لا زواج ثاني في الخفاء والزوجة من حقها ترفض

محمود سعد
محمود سعد
يمنى عبد الظاهر

أثار الإعلامي محمود سعد حالة من الجدل، بعد حديثه عن قضية الزواج الثاني، خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث أكد أن الزواج بأخرى أمر مسموح به تمامًا، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك بعلم الزوجة الأولى وموافقتها الكاملة، معتبرًا أن أي زواج يتم في الخفاء مرفوض أخلاقيًا وإنسانيًا.

وأوضح سعد، أن من حق الرجل الذي يرغب فى الزواج مرة أخرى أن يفعل ذلك، لكن فى المقابل يجب أن تكون الحقوق متبادلة، قائلًا: «زى ما من حق الراجل يقول لمراته أنا مش طايقك وعايز أتجوز، لازم يكون من حقها هى كمان تقوله أنا مش طايقاك وعايزة أتجوز».

وشدد سعد على رفضه التام لفكرة الزواج الثانى دون علم الزوجة، مؤكدًا: «مفيش زواج تانى من غير ما الزوجة تعرف، أنا لا أؤمن بيه على الإطلاق ولا أدافع عن صاحبه أبدًا».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الزواج دون علم الزوجة قد يكون «شرعيًا»، لكنه مرفوض إنسانيًا وأخلاقيًا من وجهة نظره.

