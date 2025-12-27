قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمود سعد يكشف أمنيته خلال 2026: أتمنى التصوير بالمدينة المنورة

محمود سعد
محمود سعد
أوركيد سامي

كشف الإعلامي محمود سعد عن أمنيته خلال عام 2026، مؤكدًا رغبته في التصوير داخل المدينة المنورة.


وقال محمود سعد، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، إنه يتمنى أن تتحقق له فرصة التصوير في المدينة المنورة، معبرًا عن ارتباطه الروحي الكبير بالمكان وقدسيته.


وأضاف أن هذه الخطوة تمثل له حلمًا شخصيًا يتمنى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة العمل أو موعد تنفيذه.


يذكر أن كشف الإعلامي الكبير محمود سعد عن كواليس مشواره الإعلامي، مؤكدًا أن برنامج «باب الخلق» يُعد الأقرب إلى قلبه بين جميع البرامج التي قدمها على مدار سنوات عمله.

وأوضح "سعد" في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، أن سر ارتباطه بالبرنامج يعود إلى طبيعة الناس الذين يظهرون فيه، قائلًا إن الناس البسيطة تشبهه وتشعره بالصدق والقرب، وهو ما كان يسعى دائمًا إلى تقديمه للجمهور بعيدًا عن التكلف أو الاستعراض.

وأضاف أن «باب الخلق» ليس مجرد برنامج تلفزيوني، بل تجربة إنسانية حقيقية نقلت نبض الشارع المصري، وعبّرت عن أحلام وهموم البسطاء، وهو ما جعله يعتز به بشكل خاص.

واختتم محمود سعد حديثه بالتأكيد على أن الإعلام الحقيقي يجب أن يظل قريبًا من الناس، معربًا عن أمله في الاستمرار في تقديم محتوى يحترم عقل المشاهد ويعكس واقعه.

