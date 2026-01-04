أزهري: الخلع بالمحاكم صحيح حتى ولو تم دون رغبة الزوج

أكد الشيخ محمود سعد خليفة من علماء الأزهر الشريف، أن الخلع في الإسلام يعني فراق الزوج للزوجة، مقابل عوض مالي تدفعه الزوجة للزوج، ويقع الخلع عن استحالة العشرة وكراهية الزوجة للزوج.

وأضاف أحد علماء الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الخلع مباح، وأن هذا جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، مؤكدا أن الله قال في كتابه الكريم « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» وأن قصة الخلع ذكرت في السنة، في قصة امرأة ثابت بن قيس، عندما جاء لـ رسول الله وكانت تكره العيش معه، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تعيد له حديقته.

الخلع

ولفت إلى أن الخلع يتطلب أن يعطي الزوجة لـ الزوج عوض، وأن الطلاق هنا يكون بائنا لأن الزوج لا يستطيع أن يعيد زوجته، بعد هذا الخلع، وأن العدة تكون مثل المطلقة.

وأشار إلى أن الخلع يكون بمثابة ثلاث طلقات، وأن الخلع الذي يتم في المحاكم دون رغبة الزوج يكون صحيحا .