300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟

كشف الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، عن ارتفاع مذهل في حالات الخلع في مصر، مشيرًا إلى أن نحو 86% من إجمالي حالات الطلاق تتم عن طريق الخلع، أي ما يقارب 300 ألف حالة سنويًا.

وأوضح الأزهري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا الرقم يعكس حجم التفكك الأسري الكبير في المجتمع المصري، مؤكدًا أن قائمة المنقولات والذهب تهدف فقط إلى حفظ حقوق الزوجة بعد الخلع، وألا تُستغل في أي تجاوز مالي أو اجتماعي.

وشدد على أن الحل الأمثل يكمن في التفاهم والمرونة بين الزوجين، مع احترام الحقوق والواجبات القانونية والدينية، بعيدًا عن التمسك بالمظاهر والتقاليد القديمة التي قد تثقل كاهل الزوجين.

رسالة للزوجات اللواتي خلعن أزواجهن

ووجه الشيخ عبده الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة قوية للزوجات اللاتي خلعن أزواجهن، مؤكدًا أن قائمة المنقولات والذهب تمثل حالة مصرية خالصة وليست موجودة في أي دولة أخرى.

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الهدف من هذه القوائم هو ضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق، خاصة في ظل ارتفاع حالات الخلع في مصر، التي تُشكل نحو 86% من إجمالي حالات الطلاق، أي ما يقارب 300 ألف حالة سنويًا.

وأشار الأزهري إلى أن في حالات الخلع، إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجية، فإنها تأخذ ما جلبته إلى البيت من أجهزة كهربائية وتجهيزات، بينما يسترد الزوج الذهب أو المهر المعجل الذي قدمه عند الزواج، بما يتوافق مع تعاليم النبي.