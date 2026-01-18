لا أستحقها بمفردي.. «أنغام» تتوّج بجائزة الفنانة المفضلة في Joy Awards بنسخته السادسة

فازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى في حفل Joy Awards بنسخته السادسة.

وعبّرت أنغام عن سعادتها أثناء استلام الجائزة قائلة: "سعيدة جدًا بالجائزة، ولكنني لا أستحقها بمفردي، فهناك مبدعون كثيرون خلف ما أقدمه من ملحنين ومؤلفين وموزعين، فأنا أشاركهم هذه الجائزة."

طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الحب حالة» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغاني أنغام

في العام الماضي، طرحت أنغام أغنيتها الجديدة بعنوان "تيجي نسيب" على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية "تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسني مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه عن برومو أغنية "تيجي نسيب" للمطربة أنغام.

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي:

"تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع حسن الشافعي،

"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

كما تعاونت أنغام مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي:

"بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هي:

بقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، و"تيجي نسيب".

