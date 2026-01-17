المطربة بوسي تؤدي مناسك العمرة .. شاهد

شاركت المطربة بوسي صورة جديدة لها أثناء تأدية مناسك العمرة.

الفنانة بوسي

وكتبت بوسي عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"⁨ الحمدلله الحمدالله والشكر لله

الذي تتم بنعمته الصالحات اللهم تقبل مني ".

وكانت قد حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت بوسي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر الغامق المصنوع من القماش المخملي.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على القطع البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.