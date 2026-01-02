قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب بحفل رأس السنة.. شاهد

هاجر هانئ

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مايا دياب في حفل رأس السنة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه دمج بين اللون الفضي والبينك ومطرز بالكامل.

انتعلت مايا دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، مما زاد من أناقتها.

تعليق ناقد موضة على اطلالة مايا دياب

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على إطلالة مايا دياب في حفلة راس السنة قائلا:"هذا المكس بين السلفر والزهري و البنفسجي على مايا دياب طالع خطير

غير هذا التصميم قصاته حلوه وراسمة جسم مايا ."

تابع:"لكن طول الفستان كثير مزعج كان لو واصل للارض على الاقل كان طلع برفكت، اما الشعر والمكياج مرتبين ، حتى الشوز مناسب مع الفستان،تقيمي 8.5/10."

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

غدا.. محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة لمجلس النواب

لتعزيز التعاون الطبي .. رئيس جامعة طنطا يزور مستشفى 57357

محافظ بني سويف يُناقش جهود الزراعة في ملفات الأسمدة والتعديات

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا

التدخل السريع بالشرقية ترفع 159 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ خلال 2025| صور

رفع قمامة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

