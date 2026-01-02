تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب بحفل رأس السنة.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مايا دياب في حفل رأس السنة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه دمج بين اللون الفضي والبينك ومطرز بالكامل.

انتعلت مايا دياب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، مما زاد من أناقتها.

تعليق ناقد موضة على اطلالة مايا دياب

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على إطلالة مايا دياب في حفلة راس السنة قائلا:"هذا المكس بين السلفر والزهري و البنفسجي على مايا دياب طالع خطير

غير هذا التصميم قصاته حلوه وراسمة جسم مايا ."

تابع:"لكن طول الفستان كثير مزعج كان لو واصل للارض على الاقل كان طلع برفكت، اما الشعر والمكياج مرتبين ، حتى الشوز مناسب مع الفستان،تقيمي 8.5/10."