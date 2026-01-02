روبي تستعرض أناقتها بفستان لافت.. شاهد

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.





إطلالة روبي في أحدث ظهور

تألقت روبي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالجزء العلوي المصنوع من القماش الذهبي أما الجزء السفلي من القماش المخملي الأسود.

انتعلت روبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت روبي بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.