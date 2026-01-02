قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
إيران.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن
غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
أكثر الأبراج حظا في 2026.. عام الفرص الكبيرة والتحولات المصيرية
محمود شوقي: منتخب مصر منضبط وحالة حذر من بنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا
سعر عيار 24 اليوم 2-1-2026
خبير: حظر 37 منظمة إنسانية محاولة إسرائيلية لتحويل غزة إلى مكان طارد للمعيشة
قمر الذئب.. أول بدر للقمر في العام الجديد 2026
بعد 15 عاما على الرحيل.. تقرير التشريح يكشف أسرارا صادمة في جسد مايكل جاكسون
مرأة ومنوعات

مشروبات طبيعية فعالة للتخفيف من حرقان الحلق خلال الشتاء

ريهام قدري

يعاني كثير من الأشخاص من حرقان الحلق، خاصة مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، أو نتيجة نزلات البرد والإنفلونزا، وقد يكون السبب أحيانًا ارتجاع أحماض المعدة أو جفاف الحلق.

 ويؤكد خبراء الصحة أن الاعتماد على بعض المشروبات الطبيعية الدافئة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تهدئة الحلق وتخفيف الشعور بالحرقان دون آثار جانبية.


ويأتي مشروب العسل بالماء الدافئ في مقدمة الخيارات الصحية، إذ يعمل العسل على تهدئة الأغشية المخاطية للحلق، ويتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا، ما يساعد على تقليل الالتهاب وتسريع الشفاء. كما يعد الليمون بالعسل من المشروبات المفيدة، لاحتوائه على فيتامين C، الذي يدعم المناعة، مع ضرورة الحذر لمرضى ارتجاع المعدة.


ويبرز الزنجبيل كأحد أقوى المشروبات الطبيعية المضادة للالتهابات، حيث يساعد في تقليل التهيج وتخفيف الألم، خاصة عند تناوله دافئًا مع ملعقة من العسل. أما البابونج، فيُعرف بتأثيره المهدئ، ويساهم في تقليل تهيج الحلق والأحبال الصوتية، إلى جانب تحسين جودة النوم.


ولا يقل النعناع أهمية، إذ يمنح إحساسًا بالبرودة والراحة، ويساعد على تخفيف الحرقان الناتج عن الزكام أو الاحتقان. كما يُنصح بتناول اللبن الدافئ بالعسل قبل النوم لتهدئة الحلق، مع تجنبه في حال كان يسبب زيادة في البلغم لدى بعض الأشخاص.


وينصح الأطباء بضرورة تجنب المشروبات المثلجة، والتقليل من الكافيين والمشروبات الغازية عند الشعور بحرقان الحلق، مع الإكثار من السوائل الدافئة. وفي حال استمرار الأعراض لأكثر من عدة أيام أو مصاحبتها بصعوبة في البلع أو ارتفاع في درجة الحرارة، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

محمد صلاح

مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟

العميد خالد عكاشة

توسيع السيطرة والنفوذ.. خالد عكاشة يكشف سبب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

جانب من اللقاء

موقف طريف بين حاتم صلاح والمخرج معتز التوني..والجمهور يتفاعل

السودان

باحث: الدور الأمريكي هام ورئيسي في وضع حلول للصراع الدائر في السودان

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

