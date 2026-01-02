مشروبات طبيعية فعالة للتخفيف من حرقان الحلق خلال الشتاء

يعاني كثير من الأشخاص من حرقان الحلق، خاصة مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، أو نتيجة نزلات البرد والإنفلونزا، وقد يكون السبب أحيانًا ارتجاع أحماض المعدة أو جفاف الحلق.

ويؤكد خبراء الصحة أن الاعتماد على بعض المشروبات الطبيعية الدافئة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تهدئة الحلق وتخفيف الشعور بالحرقان دون آثار جانبية.



ويأتي مشروب العسل بالماء الدافئ في مقدمة الخيارات الصحية، إذ يعمل العسل على تهدئة الأغشية المخاطية للحلق، ويتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا، ما يساعد على تقليل الالتهاب وتسريع الشفاء. كما يعد الليمون بالعسل من المشروبات المفيدة، لاحتوائه على فيتامين C، الذي يدعم المناعة، مع ضرورة الحذر لمرضى ارتجاع المعدة.



ويبرز الزنجبيل كأحد أقوى المشروبات الطبيعية المضادة للالتهابات، حيث يساعد في تقليل التهيج وتخفيف الألم، خاصة عند تناوله دافئًا مع ملعقة من العسل. أما البابونج، فيُعرف بتأثيره المهدئ، ويساهم في تقليل تهيج الحلق والأحبال الصوتية، إلى جانب تحسين جودة النوم.



ولا يقل النعناع أهمية، إذ يمنح إحساسًا بالبرودة والراحة، ويساعد على تخفيف الحرقان الناتج عن الزكام أو الاحتقان. كما يُنصح بتناول اللبن الدافئ بالعسل قبل النوم لتهدئة الحلق، مع تجنبه في حال كان يسبب زيادة في البلغم لدى بعض الأشخاص.



وينصح الأطباء بضرورة تجنب المشروبات المثلجة، والتقليل من الكافيين والمشروبات الغازية عند الشعور بحرقان الحلق، مع الإكثار من السوائل الدافئة. وفي حال استمرار الأعراض لأكثر من عدة أيام أو مصاحبتها بصعوبة في البلع أو ارتفاع في درجة الحرارة، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والعلاج المناسب.