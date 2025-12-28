كيفية التخلص من البلغم في الحلق

البلغم هو عبارة عن مخاط ولعاب على شكل كتل صغيرة تسبب انسداداً في القنوات التّنفسية والشّعب الهوائية، ويتكون البلغم في الجهاز التنفسي بسبب الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الإصابة بالبرد والالتهابات.

وقد يُصاب الشّخص أيضاً بالبلغم نتيجة التّدخين، أو الرّبو، أو حمى القش، ويجدر التخلّص من البلغم لأنّه يؤدي إلى صعوبة وإزعاج عند التّنفس، وسيلان المخاط من الأنف، كما يرافقه سعال مستمر وإصابة بالحمى، ولهذا عند الشعور بوجود بلغم يجب التخلّص منه مباشرة من خلال الفم.

وهناك عدة طرق للتخلّص من البلغم، نقدمها لك فى هذا التقرير وفقاً لموقع هيلثي لاين.

طرق التخلّص من البلغم :

1- الغرغرة بالماء المالح:

عادة ما يتم التخلّص من البلغم عن طريق السعال ثمّ إخراجه في دورة المياه، لكنّ هذا غير مجدٍ لدى الكثيرين، ويمكن التخلص منه نهائياً من عن طريقة الغرغرة أو المضمضمة بالماء المالح، من خلال إعداد كوب من الماء الدافئ، وإذابة ملعقة من الملح فيه ليصبح مالحاً، ثمّ استخدامه للغرغرة داخل الفم وإخراجه، وتكرر هذه الطريقة حتّى يتم التّخلص من البلغم.

2- شرب السّوائل الدّافئة:

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من البلغم بشرب السّوائل الدّافئة كالزّنجبيل، واليانسون، والشّاي مع الليمون، والحرص على تناول الشّوربات الدّافئة كشوربة الدّجاج، وشوربة الخضار؛ فالسّوائل الدافئة تدفع البلغم من الحلق وتمرره عبر المريء للتخلص منه خارج الجهاز التنفسي، أو يمكن إضافة عصير الليمون الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C إلى كوب من الماء الساخن، وإضافة ملعقة واحدة من العسل، وشربه ثلاث مرات يومياً للتقليل من وجود البلغم، وتهدئة هيجان الحلق؛ فالليمون من الوصفات الفعّالة في مقاومة عدوى الفيروسات والبكتيريا.

3- بخار الماء :

يعاني الأشخاص عند الإصابة بالإنفلونزا من وجود كميات كبيرة من البلغم داخل الأنف، وهذا ما يزعجهم كثيراً إذ إنّهم يفقدون القدرة على التّنفس بسبب ذلك، ومن الأفضل استنشاق البخار للتخلّص من البلغم، ويكون ذلك عن طريق وضع ماء مغلي داخل وعاء، وإضافة بعض الأعشاب الطّبية إليه كالرّيحان أو البابونج، ثمّ وضع منشفة على الرأس، وتقريبه من الوعاء للسماح بدخول البخار عبر فتحات الأنف، ومتابعة استنشاق.