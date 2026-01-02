قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
سعر الدولار اليوم 2-1-2026
حكم عمل وليمة لانقضاء العام بدوام الصحة لأهل المنزل.. الإفتاء تجيب
خريطة الأمطار الليلة.. 7 مناطق في الشمال على موعد مع ليلة ماطرة بامتياز
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026
السبت والأحد.. تصويت المصريين بالداخل بجولة إعادة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق
مملكة بوتان تتعرض لهزة أرضية شدتها 3.5 ريختر
عملاق كواكب المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر
ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي
مرأة ومنوعات

منة شلبي تخطف الأنظار خلال أداء العمرة

منة شلبي
منة شلبي
ريهام قدري

لفتت الفنانة منة شلبي الأنظار بعد ظهورها برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني أثناء أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث حرص الثنائي على مشاركة لحظات روحانية مميزة مع بداية العام الجديد.

إطلالة منة شلبي بالعمرة


وظهرت منة شلبي بإطلالة بسيطة ومحتشمة تناسب أجواء العمرة، إذ ارتدت ملابس هادئة بعيدة عن الزينة، عكست احترامها لقدسية المكان، وهو ما نال إعجاب المتابعين الذين أثنوا على اختياراتها الهادئة والتزامها بالبساطة.

منة شلبي وزوجها


الصور المتداولة أظهرت حالة من السكينة والروحانية بين منة شلبي وزوجها، حيث بدت عليهما السعادة والطمأنينة خلال أداء المناسك، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تمنوا لهما دوام السعادة والاستقرار.


ويعد هذا الظهور من اللحظات النادرة التي تشارك فيها منة شلبي جمهورها جانبًا روحانيًا من حياتها بعيدًا عن الأضواء الفنية، ما زاد من حالة التعاطف والاهتمام بها خلال الساعات الماضية.

منة شلبي الفنانة منة شلبي منة شلبي بالعمرة العمرة

