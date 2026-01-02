منة شلبي تخطف الأنظار خلال أداء العمرة

لفتت الفنانة منة شلبي الأنظار بعد ظهورها برفقة زوجها المنتج أحمد الجنايني أثناء أدائهما مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث حرص الثنائي على مشاركة لحظات روحانية مميزة مع بداية العام الجديد.

إطلالة منة شلبي بالعمرة



وظهرت منة شلبي بإطلالة بسيطة ومحتشمة تناسب أجواء العمرة، إذ ارتدت ملابس هادئة بعيدة عن الزينة، عكست احترامها لقدسية المكان، وهو ما نال إعجاب المتابعين الذين أثنوا على اختياراتها الهادئة والتزامها بالبساطة.



الصور المتداولة أظهرت حالة من السكينة والروحانية بين منة شلبي وزوجها، حيث بدت عليهما السعادة والطمأنينة خلال أداء المناسك، وسط تفاعل واسع من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تمنوا لهما دوام السعادة والاستقرار.



ويعد هذا الظهور من اللحظات النادرة التي تشارك فيها منة شلبي جمهورها جانبًا روحانيًا من حياتها بعيدًا عن الأضواء الفنية، ما زاد من حالة التعاطف والاهتمام بها خلال الساعات الماضية.