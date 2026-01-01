قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
فن وثقافة

منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني يؤديان مناسك العمرة

سعيد فراج

حرصت الفنانة منة شلبي، على أداء مناسك العمرة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني، بعد نحو 3 أشهر من إعلان زواجهما. 

وظهرت منة شلبي، مع زوجها أحمد الجنايني، بملابس الإحرام داخل الحرم المكي الشريف. 

زواج منة شلبي

وكانت منة شلبي أعلنت بشكل رسمي زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وذلك بعد تداول صورة من وثيقة زواجهما على السوشيال ميديا في أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الزواج تم في نطاق عائلي محدود، في أجواء هادئة بعيدا عن الإعلام.

وتساءل الكثيرون عن فارق العمر بين منة شلبي، وزوجها أحمد الجنايني، فكلاهما عمره 43 عاما، ولكن الفارق بينهما بضعة أشهر فقط. 

أحمد الجنايني مواليد 2 نوفمبر عام 1982، بينما منة شلبي، مواليد 24 يوليو 1982، أي أن الأخيرة تكبره فقط بـ 4 أشهر و8 أيام. 

وكان ردّ منة شلبي على أنباء زواجها مؤخراً، وكونها أحدث عروس بالوسط الفني، غير قاطع، حيث قالت: "قولوا يارب".

أعمال منة شلبي 

نشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc،الصور الاولي من كواليس مسلسل"تحت الحصار" والذي تخوض من خلاله الفنانة منة شلبي الماراثون الرمضاني. 

مسلسل تحت الحصار، من اخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من منة شلبي واياد نصار. 

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، وفي مقدمتهم منة شلبي وإياد نصار، وآدم بكري، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب التفاوض مع نجمة إنجليزية عالمية، بمشاركة باقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.

نشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc،الصور الاولي من كواليس مسلسل"تحت الحصار" والذي تخوض من خلاله الفنانة منة شلبي الماراثون الرمضاني. المسلسل تتولى إنتاجه United Studios ويدور حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار. 

العمل كان من المقرر ان يعمل أسم" الحب والحرب" قبل ان يتم تغيره ل" تحت الحصار".

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
فراخ مشوية
فوائد نبات الكمأة الصحية
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
