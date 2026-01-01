منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني يؤديان مناسك العمرة

حرصت الفنانة منة شلبي، على أداء مناسك العمرة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني، بعد نحو 3 أشهر من إعلان زواجهما.

وظهرت منة شلبي، مع زوجها أحمد الجنايني، بملابس الإحرام داخل الحرم المكي الشريف.

منة شلبي وزوجها

زواج منة شلبي

وكانت منة شلبي أعلنت بشكل رسمي زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وذلك بعد تداول صورة من وثيقة زواجهما على السوشيال ميديا في أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الزواج تم في نطاق عائلي محدود، في أجواء هادئة بعيدا عن الإعلام.

وتساءل الكثيرون عن فارق العمر بين منة شلبي، وزوجها أحمد الجنايني، فكلاهما عمره 43 عاما، ولكن الفارق بينهما بضعة أشهر فقط.

أحمد الجنايني مواليد 2 نوفمبر عام 1982، بينما منة شلبي، مواليد 24 يوليو 1982، أي أن الأخيرة تكبره فقط بـ 4 أشهر و8 أيام.

وكان ردّ منة شلبي على أنباء زواجها مؤخراً، وكونها أحدث عروس بالوسط الفني، غير قاطع، حيث قالت: "قولوا يارب".

أعمال منة شلبي

مسلسل تحت الحصار، من اخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من منة شلبي واياد نصار.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، وفي مقدمتهم منة شلبي وإياد نصار، وآدم بكري، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب التفاوض مع نجمة إنجليزية عالمية، بمشاركة باقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.

نشرت الصفحة الرسمية لقناة dmc،الصور الاولي من كواليس مسلسل"تحت الحصار" والذي تخوض من خلاله الفنانة منة شلبي الماراثون الرمضاني. المسلسل تتولى إنتاجه United Studios ويدور حول قصة حب تنشأ في خضم الحرب على غزة، حيث يتحول الأمل إلى السلاح الأخير، ويصبح البقاء على قيد الحياة شكلًا من أشكال الانتصار.

العمل كان من المقرر ان يعمل أسم" الحب والحرب" قبل ان يتم تغيره ل" تحت الحصار".