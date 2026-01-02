تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان

مع بداية العام الجديد يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات الأبراج 2026، لذا كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد عن توقعات برج السرطان لعام 2026.

يبدأ برج السرطان من 22 يونيو إلي 22 يوليو، ويعتبر من الأبراج التي سوف تشهد تغييرات كبيرة و جذرية في مختلف المجالات خلال عام 2026.

توقعات برج السرطان 2026

توقعات برج السرطان على الصعيد العاطفي:

-إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

النصف الأول من العام هو الوقت الأمثل لتقوية علاقتك بالطرف الآخر، ومن المهم أن تقضي المزيد من الوقت مع شريكك، وأن تشترك معه في وضع خطط للمستقبل، واستثمر في توطيد علاقتك به. ابتداءً من شهر يوليو.. قد تدخل مرحلة جديدة وإيجابية في علاقتك بالآخر، وتعيش معه لحظات سعادة.

-إذا كنت غير مرتبطا:

قد تميل للبحث عن شريك، والمشتري في برجك قد يهيئ لك لقاءً رائعًا في النصف الأول من العام. بعد ذلك، كلّ شيء يُشجّعك على توطيد علاقة أو تحديد رغباتك الحقيقية.

توقعات برج السرطان على الصعيد المهني والمالي

في العام الجديد.. يدفعك الوضع الفلكي لتصحيح أمور مهنية، أو التراجع عن مواقف خاطئة، أو التعامل مع عملك بطريقة مختلفة. سيؤدي هذا إلى تغيير جذري في علاقتك بالعمل، وستتغير أولوياتك. قد يمثل عام 2026 فترة إجازة لبعض مواليد السرطان، أو فترة يضطرون فيها إلى تغيير مسارهم المهني، وبالتالي وارد أن تُغيّر توجهاتك، أو تتبع أسلوب مختلف في العمل. مهما كان السبب، فبمجرد انتهاء العام، ستجد أن نظرتك للعمل قد تغيرت تماما.

في الأمور المالية.. من المتوقع في النصف الأول من العام أن تحافظ على استقرار وضعك المالي، بل يستطيع البعض أيضا أن يحققوا طفرة في مستواهم المادي، لكن في النصف الثاني لا تغتر بمكاسبك ولا تدخل في مغامرات مالية غير محسوبة.

توقعات برج السرطان على الصعيد الصحي

من أول يناير إلى آخر يونيو: تسير الأمور بسلاسة إلى حد كبير، فقط ابتداء من أول يوليو: ستحتاج إلى التركيز أكثر على كيفية إدارة طاقتك.. حينئذ لا تدع مجالا للإرهاق، ومن الضروري أخذ فترات راحة.