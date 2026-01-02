قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات الأبراج 2026.. مرحلة مهمة في الحياة المهنية لمواليد هذا البرج

هاجر هانئ

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عن توقعات 2026 لمواليد برج الجوزاء الذي يبدأ من 21 مايو حتى 21 يونيو، ومع بداية عام جديد يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الفلك وما يحمله في السنة الجدية.

توقعات برج الجوزاء في 2026

 

توقعات برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

- إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:   
هذا العام هو عام اكتشاف رغباتك الحقيقية. مع مرور الشهور، سيتضح لك ما تريده فعلا من هذه العلاقة. سيكون عام 2026 هو عام التجديد (زواج، ولادة، انفصال أو طلاق، أو علاقة جديدة). باختصار يمثل العام الجديد مرحلة مهمة في حياتك العاطفية.
-إذا كنت غير مرتبط: 
عام 2026 يُمثّل بداية حياة جديدة بالنسبة لك، بمعنى أدق حياة رومانسية جديدة. هناك احتمال كبير أن يلتقي بعض مواليد الجوزاء بشخص مميز، شخص تقرر أن يشاركك حياتك في السنوات القادمة.

توقعات برج الجوزاء على الصعيد المهني والمالي


بالنسبة للكثيرين من مواليد الجوزاء.. يُمثّل عام 2026 بداية مرحلة جديدة. لذا، من المُرجّح أن تجد نفسك تمضي في مسارين مهنيين مختلفين. خلال العام الجديد.. ستصل إلى مرحلة مهمة في حياتك المهنية. اغتنم هذه الفرصة للدخول في مشاريع جريئة، أو اكتساب تجارب جديدة، واكتشاف مسارات جديدة، وإعادة اكتشاف أنفسكم من جديد. 
في الأمور المالية.. معظم أوقات السنة مواتية لتحسين دخلك أو تحقيق استقرار في وضعك المالي.
 

برج الجوزاء


توقعات برج الجوزاء على الصعيد الصحي


مع نهاية أبريل، ستشعر بانتعاش وحيوية. بالنسبة للبعض، سيُمثّل هذا التاريخ بداية شعور بالتحرر والطاقة المتجددة.. بينما يكتشف آخرون موارد جديدة لشحن الطاقة ويطوون صفحةً صعبة.

