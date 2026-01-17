حميد الشاعري يشعل كايرو جاز بحفل «Sold Out»… مفاجآت غنائية | صور

أحيا الكابو حميد الشاعري حفلًا غنائيًا استثنائيًا على مسرح كايرو جاز، وسط إقبال جماهيري ضخم، حيث رُفع شعار Sold Out قبل انطلاق الحفل، مع حضور تخطّى الطاقة الاستيعابية للمكان، في واحدة من أكثر ليالي كايرو جاز حماسًا وتفاعلًا.

الحفل جاء حافلًا بالمفاجآت، إذ شاركت نوران أبو طالب الكابو غناء أغنية «عالم أحلى» وسط تفاعل كبير من الجمهور، قبل أن تنضم إليه مجددًا في أداء أغنية «عايش بيك»، التي ردّدها الحضور عن ظهر قلب.

كما صعد هيثم نبيل إلى المسرح ليقدّم دويتو أغنية «تيجي نفرفش»، في مشهد أشعل القاعة بالتصفيق والهتاف، إلى جانب تقديمه أغنية «نسرح في زمان» من فيلم فيها إيه يعني.

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم، من بينهم الفنان محمد رجب، والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، ما أضفى على الأمسية طابعًا فنيًا خاصًا.

وشهدت الليلة لحظة إنسانية مميزة، عندما احتفل حميد الشاعري بعيد ميلاد المخرج أحمد جمعة، مخرج برنامج أبلة فاهيتا، على خشبة المسرح، في أجواء ودّية عكست روح الحفل ودفء العلاقة بين صُنّاع الفن.

وقدّم الكابو خلال السهرة باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة، وسط أجواء من الرقص والتصفيق الحار، في ليلة وصفها الحضور بأنها «كشّرت الدنيا» من شدة الحماس والتفاعل.

كما شاركت سالي سليمان بغناء أغنية «بتحبني»، لتضيف لمسة خاصة إلى قائمة المفاجآت التي ميّزت الحفل، مؤكدة أن الأمسية لم تكن مجرد حفل غنائي، بل حالة فنية متكاملة جمعت بين الحنين، والطاقة الإيجابية، ومتعة الغناء الحي.

بهذا الحفل، رسّخ حميد الشاعري من جديد مكانته كأحد أبرز صُنّاع البهجة في الموسيقى العربية، وقدرته المستمرة على جمع أجيال مختلفة حول أغانيه التي لا تفقد بريقها مع مرور الزمن.