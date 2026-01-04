حميد الشاعري يعيد إحياء تراثه الموسيقي بتوزيعات عصرية تواكب الأجيال الجديدة

بالتزامن مع النجاح الكبير الذي تحققه أغاني ألبومه الجديد، بدأ الكابو حميد الشاعري خطوة فنية استثنائية في عالم الموسيقى، عبر مشروع لإعادة تقديم أشهر أغانيه القديمة بتوزيعات موسيقية حديثة، تواكب التطور الفني وتخاطب ذائقة الأجيال الجديدة.



ويطرح حميد الشاعري، بشكل مستمر، نسخًا جديدة من أعماله الكلاسيكية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة إحياء أرشيفه الغنائي بروح معاصرة، وهو ما انعكس في تفاعل لافت من الجمهور، الذي يتعامل مع الأغاني وكأنها تُطرح للمرة الأولى.

واختار الكابو حتى الآن ما يقرب من 30 أغنية من أعماله القديمة، أعاد توزيعها موسيقيًا بشكل مختلف، من بينها عدد كبير من الأغاني التي شكّلت علامات بارزة في مسيرته الفنية، أبرزها:

ياللي عزيز علي، ليل هواك، لفت نظر مبكر، داير ما يدور، أغنيلك، حني يا غربة، ليلة، عاتبيني، نسمة صبا، مكتوب علينا، قلبي احتار، مجانين، أنا مهما كبرت صغير، كنا في جرة، عايش بيك، بنت بلادي، وأغاني أخرى.

وتأتي هذه التجربة لتؤكد قدرة حميد الشاعري على مواكبة التحولات الموسيقية، دون التخلي عن هويته الفنية التي ارتبطت بوجدان أجيال متعاقبة، في مزيج يجمع بين الحنين والتجديد.

الجدير بالذكر إن حميد الشاعري طرح مؤخرا مجموعة أغاني من ألبومه الجديد وهي "من دخلتك علينا"، "ده بجد" و"تيجو نفرفش"، ودويتو "عالم أحلى" مع نوران أبو طالب، كما طرح أغنية "نسرح في زمان" ضمن أحداث فيلم "فيها ايه يعني" للنجوم ماجد الكدواني وغادة عادل وأسماء جلال ومصطفى غريب، ولاقت الأغنية نجاح ورواج كبير.