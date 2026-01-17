أعلن الفنان منير مكرم وفاة شقيق الفنانة شيرين ومن المقرر اقامة صلاة الجنازة غدا، وكتب منير مكرم عبر حسابه بموقع فيسبوك: “وفاة شقيق الفنانة شيرين عماد محمد. السيد عزام الصلاه غدا ظهر في مسجد السيدة نفيسة”.

احدث اعمال شيرين

وكانت أحدث أعمال الفنانة شيرين هو فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي،والذى شارك فى الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة الدولى في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.



"شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة.

تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.

