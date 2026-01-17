عندنا 3 إصابات .. رامز جلال يعلن مفاجأة عن برنامجه فى رمضان 2026

تحدث الفنان رامز جلال عن برنامجه المنتظر فى رمضان 2026 .

وقال رامز، في لقائه مع قناة MBC مصر، على هامش حفل Joy Awards، لابس أزرق النهاردة علشان تبقى ليلة زرقة ولبست قناع وأنا داخل علشان الشو والنهاردة فضلت طول اليوم في الحمام علشان أغير لون شعري والمقلب السنة دي هيبقى سواد جيم على طريقة اسكواد جيم وعندنا 3 إصابات.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل توزيع الجوائز joy awards 2026 اليوم السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على الحضور ، نادية الجندى ، نانسي عجرم ، لبلبة ، يسرا ، إلهام شاهين ، محمد فراج وزوجته بسنت شوقى ، منة شلبي وزوجها المنتج احمد الجنايني ، هند صبري ، صبا مبارك.

وحفل جوائز joy awards يعتبر من الليالي الفنية المنتظرة والتى تحتفى بأبرز نجوم وصناع التأثير فى العالم العربى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

مرحلة التصويت الرسمية للجوائز joy awards 2026

كانت اقيمت منذ أسابيع قليلة مرحلة التصويت الرسمية للجوائز وبالفعل تم الكشف عن القائمة الكاملة للمرشحين فى مختلف الفئات والتى تضم نخبة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى.

وكان شارك مستشار هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو تتحدث فيه المصممة كارولين شوبارد عن تفاصيل التصميم، وكتب معلقاً: كارولين شوبارد تكشف قصة التصميم الجديد لجوائز حدث جوي اووردز 2026، 7 أيام تفصلنا على الاحتفال بصناع الترفيه .

وكانت اعربت شوبارد في مقطع الفيديو عن سعادتها بالمشاركة في تصميم الكأس قائلة: “يشرفني أن أساهم كمصمم في تصميم كأس جوائز جوي. استلهمنا التصميم من أعمال سابقة، وحرصنا على الالتزام بقواعد المهرجان”.

وتابعت: “ الكأس على شكل صقر، لأنه طائر ملكي مهيب، بكل قوته وقدرته وحركته كان من المهم أن نعطيه شكل صقر متحرك، لا ثابت وبدأت عملية التصميم في مايو أستغرق صنع كل كأس حوالي 70 ساعة ، مؤكدة: أن الجوائز مطلية بذهب عيار 18 قيراطاً وذلك باستخدام ذهب منتج من مصادر مستدامة، وتتميز بعيون من العقيق الأسود الصغير”.