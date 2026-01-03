بوسي تثير الجدل بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة بوسي في أحدث جلسة تصوير

تألقت بوسي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر الغامق المصنوع من القماش المخملي.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على القطع البسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.