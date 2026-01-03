في عيد ميلادها.. اطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين | شاهد

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة القديرة إلهام شاهين التي أتمت اليوم عامها الـ ٦٥ ولازالت تحافظ على شبابها و أناقتها ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر.

إطلالات إلهام شاهين في عيد ميلادها



تعتبر إلهام شاهين من المشاهير اللاتي تجذب الأنظار في المهرجانات و المناسبات الرسمية بأناقتها و ذوقها الراقي في أختيار الأزياء التي تظهر بها سواء كاجوال أو كلاسيك.

لفتت إلهام شاهين الأنظار في الأونة الأخيرة بمجموعة من الإطلالات المتنوعة بالأخص بعد خسارة وزنها بشكل ملحوظ.

تعتمد إلهام شاهين على التنوع و التجديد و اختيار ما يكشف عن رشاقتها، بالإضافة إلي ذلك تميل إلي اتباع احدث صيحات الموضة وهو ما يجعلها تتسم بالأناقة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد إلهام شاهين على تسريحات الشعر البسيطة و الغير مبالغ فيها، كما تختار صيحات المكياج التي تتناسب مع لون بشرتها وتبرز جمال ملامحها.