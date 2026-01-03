أحترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟

يفاجأ كثير من الأشخاص بزيادة الوزن أو ثباته رغم تناول كميات قليلة من الطعام، والسبب في الغالب لا يكون الكمية، بل نوعية الأطعمة التي تؤثر على طريقة تخزين الدهون في الجسم.

أكلات تخزن الدهون حتى لو كميتها قليلة

بعض الأكلات تبدو بسيطة أو خفيفة، لكنها تحفّز الجسم على تخزين الدهون بدل حرقها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الجبن كامل الدسم

الجبن كامل الدسم يحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والسعرات الحرارية. تناول كميات صغيرة منه بشكل يومي قد يؤدي إلى تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، دون الإحساس بالشبع الحقيقي.

المكسرات المحمصة والمملحة

رغم فوائد المكسرات، إلا أن تحميصها وإضافة الملح أو الزيوت يحولها إلى مصدر كثيف للسعرات. حفنة صغيرة قد تحتوي على سعرات تعادل وجبة كاملة، ما يساهم في تخزين الدهون إذا لم يتم حسابها بدقة.

الصوصات الجاهزة

الصوصات مثل المايونيز، الكاتشب، وصوص السلطة الجاهز تحتوي على دهون مخفية وسكريات. إضافتها بكميات بسيطة على الطعام قد تضاعف السعرات دون أن تشعر.

الخبز الأبيض

حتى قطعة صغيرة من الخبز الأبيض تؤدي إلى ارتفاع سريع في السكر بالدم، ما يحفز إفراز الإنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون. تكرار ذلك يوميًا يؤدي إلى زيادة الوزن تدريجيًا.

الأطعمة الدايت المصنعة

بعض المنتجات التي تُسوّق على أنها دايت تحتوي على محليات صناعية تؤثر على الشهية وتزيد من الرغبة في تناول الطعام، ما يعرقل عملية حرق الدهون.

الزيوت بكثرة

الإفراط في استخدام الزيوت أثناء الطهي، حتى الصحية منها، يضيف سعرات حرارية عالية. ملعقة واحدة إضافية قد تصنع فرقًا كبيرًا في الوزن على المدى الطويل.

الأكل المتأخر ليلًا

تناول الطعام في وقت متأخر يجعل الجسم أقل قدرة على حرق السعرات، ويحوّلها إلى دهون مخزنة، خاصة إذا كانت الوجبة غنية بالنشويات أو الدهون.

لماذا يخزن الجسم الدهون؟

عندما يتعرض الجسم لارتفاعات متكررة في السكر والإنسولين، يبدأ في تخزين الطاقة على هيئة دهون كآلية دفاعية، نوعية الطعام تلعب دورًا أكبر من الكمية في هذه العملية.

كيف تتجنب تخزين الدهون؟

اختيار منتجات قليلة الدسم

الاعتدال في المكسرات

تحضير الصوصات في المنزل

استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة

تنظيم مواعيد الأكل

التحكم في الوزن لا يعتمد فقط على تقليل الكميات، بل على اختيار أطعمة تدعم الحرق بدل التخزين. الوعي بنوعية الطعام هو المفتاح الأساسي للوصول لوزن صحي ومستقر.