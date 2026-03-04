قبل بيعهم بالأسواق.. ضبط 11 طن كحول طبي و 850 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (200 ألف قرص "مكملات غذائية" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى - 120 ألف قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع – 850 ألف قرص أدوية طبية مختلفة الأنواع – 20 ألف كمامة مصنعة من خامات مجهولة وبدون مستندات – 2100 قطعة كمامة تحت التجهيز – 525 كجم قطن طبى بدون مستندات – 11 طن "كحول طبى "جمعيها مجهولة المصدر بدون بيانات"). داخل مخزنين ومصنع بنطاق (القاهرة – الإسكندرية) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى..





