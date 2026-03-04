اشتريا أراضى وسيارات.. تاجرا سلاح يغسلان 90 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات”.

قدرت أعمال الغسل بـ90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





